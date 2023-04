Juve, Rabiot: «Siamo entrati troppo molli nel primo tempo» (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole di Adrien Rabiot dopo la sconfitta della Juve contro la Lazio: «Nella ripresa abbiamo creato occasioni ma non è bastato» Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Juve contro la Lazio. Di seguito le sue parole. MEGLIO NEL SECONDO tempo – «Siamo entrati troppo molli nel primo tempo, non abbiamo vinto un duello perdendo tutti i palloni. Meglio nel secondo tempo, ma non era difficile perché il primo è stata una vergogna. Non so come spiegarlo. Dopo aver preso il gol abbiamo avuto una reazione, nella ripresa abbiamo creato occasioni ma non è bastato». CONTINUA A LEGGERE SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole di Adriendopo la sconfitta dellacontro la Lazio: «Nella ripresa abbiamo creato occasioni ma non è bastato» Adrienha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dellacontro la Lazio. Di seguito le sue parole. MEGLIO NEL SECONDO– «nel, non abbiamo vinto un duello perdendo tutti i palloni. Meglio nel secondo, ma non era difficile perché ilè stata una vergogna. Non so come spiegarlo. Dopo aver preso il gol abbiamo avuto una reazione, nella ripresa abbiamo creato occasioni ma non è bastato». CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaCibyou : #LAZIO 2-1 #JUVENTUS?? Nel 1°T piú #Lazio-Gol di #MilinkovicSavic(38'-tutto OK su #AlexSandro???)Reazione Juve! corn… - juve_magazine : JUVENTUS - Rabiot: 'Troppo molli nel primo tempo, meglio nella ripresa, ma non è bastato' - R0bbySSL : @OfficialSSLazio 3 dei 4 tiri in porta della Juve sono i 3 colpi di testa di Rabiot sul gol - CalcioNews24 : Juve, Rabiot: «Siamo entrati troppo molli nel primo tempo» - surfasport : ???? #SERIEA: LA LAZIO BATTE LA JUVE ?? #Lazio vs #Juventus - 2 a 1 ?? La #SSLazio ha battuto 2 a 1 la #Juve all’… -