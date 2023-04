Juve, Landucci: «Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ci è mancato il gol» (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole di Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta della Juve all’olimpico contro la Lazio Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri ha parlato dopo la sconfitta della Juve con la Lazio ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole. GOL MILINKOVIC – «Decide l’arbitro, quelli della Lazio dicono che non è fallo, quelli della Juve che lo è. Dico che abbiamo fatto un primo tempo al di sotto, nel secondo tempo meritavamo di pareggiare. Il campo ha detto questo, accettiamo il verdetto. Peccato perchè nel primo tempo non abbiamo fatto bene. Chiesa è entrato bene, Paredes anche. Ci è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole di Marco, vice di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta dellaall’olimpico contro la Lazio Marco, vice di Massimiliano Allegri ha parlato dopo la sconfitta dellacon la Lazio ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole. GOL MILINKOVIC – «Decide l’arbitro, quelli della Lazio dicono che non è fallo, quelli dellache lo è. Dico cheunal di sotto, nel secondomeritavamo di pareggiare. Il campo ha detto questo, accettiamo il verdetto. Peccato perchè nelnon. Chiesa è entrato, Paredes anche. Ci è ...

