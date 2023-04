Juve Ko. La Lazio ipoteca il secondo posto e guarda alla Champions (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - La Lazio batte la Juventus all'Olimpico, consolida il secondo posto e ipoteca la zona Champions con la sesta vittoria in sette partite; i bianconeri cadono dopo cinque successi consecutivi. Formazione tipo per i biancazzurri, con Immobile al centro del tridente, per la Juve Di Maria in supporto a Vlahovic. La Lazio parte con tre corner consecutivi e tiene a lungo il pallino del gioco, con i bianconeri pronti a ripartire in contropiede ma dopo un paio di tentativi poco pericolosi di Luis Alberto e Milinkovic il primo vero acuto è proprio di Immobile: sul suo diagonale al volo Szczesny devia in tuffo. È il preludio del vantaggio laziale che arriva al 38', con il 'Sergente' che batte a rete da pochi passi: la Juve protesta per una ... Leggi su agi (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Labatte lantus all'Olimpico, consolida illa zonacon la sesta vittoria in sette partite; i bianconeri cadono dopo cinque successi consecutivi. Formazione tipo per i biancazzurri, con Immobile al centro del tridente, per laDi Maria in supporto a Vlahovic. Laparte con tre corner consecutivi e tiene a lungo il pallino del gioco, con i bianconeri pronti a ripartire in contropiede ma dopo un paio di tentativi poco pericolosi di Luis Alberto e Milinkovic il primo vero acuto è proprio di Immobile: sul suo diagonale al volo Szczesny devia in tuffo. È il preludio del vantaggio laziale che arriva al 38', con il 'Sergente' che batte a rete da pochi passi: laprotesta per una ...

