Juve, hai visto de Winter? Il retroscena di gennaio e come aumenta il valore sul mercato (Di sabato 8 aprile 2023) Nel pareggio tra Milan ed Empoli ad esultare è stata la Juventus. Non solo per la ghiotta possibilità di accorciare in classifica... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023) Nel pareggio tra Milan ed Empoli ad esultare è stata lantus. Non solo per la ghiotta possibilità di accorciare in classifica...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... patrizzittu : RT @F1N1no: Fabrí.. Visto che con la juve ne avete avuta solo 1 (barella al 20') contane 62 in 3.. PS ma siamo sicuri del conto? Quante ne… - vcristina29 : @realvarriale @sensocritico2 @sscnapoli Un autogol,avete vinto non di cortomuso ma con un autogol… sempre la Juve hai in testa… - cmdotcom : #Juve, hai visto #deWinter? Il retroscena di gennaio e come aumenta il valore sul mercato - Juve_100x100 : @vitovito63 @Juventina962 Ahahahaahahahahha hai vinto meno di Padoin...al posto tuo starei muto - murielismoo : @jumptarvo Eh ma si può dire che tra ieri , Fiorentina, Sampdoria e Juve all'andata hai perso 10 punti per errori… -