Juve, Calvo: «La strada per arrivare in Champions è ancora lunga»

Le parole del Chief Football Officer della Juve, Francesco Calvo: «Vendiamo cara la pelle, è ancora lunga e ci impegniamo sempre al massimo»

Il Chief Football Officer della Juve, Francesco Calvo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio della partita con la Lazio. Di seguito le sue parole.

IN Champions ANCHE COL -15 – «La strada è ancora lunga. Noi guardiamo entrambe le classifiche, una in cui siamo al secondo posto e quella col -15 in cui abbiamo ancora tanto da lottare. Vendiamo cara la pelle, è ancora lunga e ci impegniamo sempre al massimo».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

