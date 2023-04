Jurassic Park | qual è l’età consigliata per i bambini per vedere il film?

(Di sabato 8 aprile 2023)è unche suscita curiosità nei confronti dei giovanissimi. Ma è unper? In teoria no. In Italia, all’uscita del, ne fula visione aiaccompagnati dai genitori, mentre negli USA la pellicola fu classificata PG-13 dopo aver rischiato il divieto ai minori. Lo stesso Steven Spielberg, all’epoca disse che non avrebbe fattoilai suoi figli (il maggiore aveva 8 anni). Una scena del(1993)Questo a causa di alcune scene troppo violente che potrebbero spaventare i giovanissimi. Come riporta Adnkronos, Anna Oliverio Ferraris, all’epoca titolare della cattedra di Psicologia ...

