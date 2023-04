Junk | Armadi pieni | disponibile on demand su Sky NOW e da oggi su Sky TG24

(Di sabato 8 aprile 2023) Qual è il costo reale del nostro guardaroba? Quale impatto hanno sul pianeta e sulla vita delle persone i vestiti che, con sempre più facilità, decidiamo di acquistare? Lo racconta, una docu-serie in sei puntate che apre a una riflessione sui costi sociali ed ambientali dell’eccessivo consumo di abbigliamento,da martedì 4 aprile con le prime due puntate sul canale YouTube di Sky Italia, onsu...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoCaliari : Junk - Armadi pieni Ep.1 | Chile Interessante... dove vanno a finire i nostri vestiti buttati, gli sprechi occide… - IOdonna : Il nuovo documentario sulla moda che tutti dovrebbero vedere - _PuntoZip_ : WILL E SKY presentano la docu-serie JUNK – ARMADI PIENI - MassimoChiaram7 : RT @ilfattovideo: “Junk – Armadi piedi”, su Sky la il doc a puntate sull’impatto ambientale e sociale della moda usa e getta. Il trailer ht… - ilfattovideo : “Junk – Armadi piedi”, su Sky la il doc a puntate sull’impatto ambientale e sociale della moda usa e getta. Il trai… -

Anche il mio karma mi sta parlando, perché quando accetto l'invito a cena dell'amico Giovanni Corrado, alla Libera, mi trovo di fianco Angelica Lato, produttrice dipieni , documentario ......e gettiamo via con estrema facilità Qual è il costo reale del nostro guardaroba in termini sociali e ambientali A rispondere a queste domande è la nuova docuserie in sei puntatePieni ...pieni Accompagnati da una guida d'eccezione, l'attivista e designer green Matteo Ward , nei sei episodi di 'pieni' vengono mostrati i danni che il fast fashion e l'acquisto ...

"JUNK - armadi pieni": un nuovo documentario svela i retroscena oscuri della moda Io Donna

La nuova docuserie Junk - Armadi pieni, firmata da Will e Sky, racconta l'impatto sociale e ambientale del nostro guardaroba. Ecco come e dove vederla in streaming ...Junk Armadi pieni è la docuserie che mostra i costi sociali e ambientali del fast fashion e i lati oscuri della moda. Dove vederla.