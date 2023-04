John Wick 4: una delle sequenze più cool ha rischiato di essere tagliata (Di sabato 8 aprile 2023) Il regista Chad Stahelski ha dovuto lottare per evitare che una delle sequenze di combattimento più spettacolari di John Wick: Capitolo 4 venisse tagliata in sala di montaggio. Il regista di John Wick 4, Chad Stahelski, ha rivelato che una delle sequenze di combattimento più impressionanti del film è stata quasi lasciata sul pavimento della sala di montaggio. Per fortuna l'insistenza di Stahelski ha salvato la scena in questione. John Wick 4 contiene una manciata di sequenze di combattimento sbalorditive, tra cui una battaglia con i nunchaku, una rissa in un club tedesco, una sparatoria all'Arco di Trionfo e una sequenza dall'alto in cui Wick usa un fucile Dragon's ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 aprile 2023) Il regista Chad Stahelski ha dovuto lottare per evitare che unadi combattimento più spettacolari di: Capitolo 4 venissein sala di montaggio. Il regista di4, Chad Stahelski, ha rivelato che unadi combattimento più impressionanti del film è stata quasi lasciata sul pavimento della sala di montaggio. Per fortuna l'insistenza di Stahelski ha salvato la scena in questione.4 contiene una manciata didi combattimento sbalorditive, tra cui una battaglia con i nunchaku, una rissa in un club tedesco, una sparatoria all'Arco di Trionfo e una sequenza dall'alto in cuiusa un fucile Dragon's ...

