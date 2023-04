(Di sabato 8 aprile 2023)parla con un leggero rammarico dopo la sconfitta contro il Porto in campionato (vedi articolo). Ma prova a rialzare la testa pensando alTESTA AL, al termine di Benfica-Porto – match terminato 1-2, si è focalizzato subito sul prossimo incontro di Champions League. Martedì ci sarà: «È stata una partita strana, non siamo riusciti ad avere tanto pallone come al solito. L’abbiamo pagato caro, ma siamo ancora davanti, con sette punti di vantaggio, e non è cambiato nulla. La cosa più bella è che abbiamo già una partita martedì, per, in una competizione diversa… E continuiamo in prima». Le sue parole su BTV. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Joao Mario avverte: «Con l'Inter per dare un'altra immagine di noi!» - - infoitsport : Behrami: «Joao Mario stagione straordinaria, come il Benfica» - internewsit : Behrami: «Joao Mario stagione straordinaria, come il Benfica» - - OBauscia : @marifcinter Dopo Candreva arriva Joao Mario. Comunque zero turnover. Da quanto ho capito si è fatto male Bah e Otamendi sarà squalificato - mouisgod : @marifcinter Mi fa paura Joao Mario, ma almeno non possono comprare Candreva martedì mattina. Sicuramente il giocat… -

In campionato, dove comunquee compagni mantengono il primato con 7 punti di vantaggio sullo stesso Porto , non conoscevano un risultato diverso dalla vittoria addirittura da 10 partite. ...LA PARTITA Senza Guedes e Draxler, Schmidt preferisce affidarsi ai suoi palleggiatori sulla trequarti con, Rafa Silva e Aursnes alle spalle di Ramos. Conceiçao recupera Pepe, il ...90 in campo per, mentre Rafa Silva è stato sostituito a pochi minuti dalla fine. Da segnalare l'infortunio per il terzino sinistro Bah, uscito al 26° per un problema al ginocchio.

Joao Mario avverte: «Con l’Inter per dare un’altra immagine di noi!» Inter-News.it

Un autogol illude i padroni di casa ma finisce 2-1 il big match del Da Luz. Anche i prossimi avversari dell’Inter non sembrano al top ...Gli Eurorivali dell'Inter perdono in casa contro il Porto dopo 10 vittorie consecutive in campionato: per la squadra di Schmidt, che resta comunque saldamente al comando del campionato portoghese a +7 ...