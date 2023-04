Jet a idrogeno Destinus | il volo ipersonico ecologico cambierà il futuro dei trasporti

Leggi su pantareinews

(Di sabato 8 aprile 2023)è una start-up con sede in Svizzera che sta sviluppando dei jet ain grado di raggiungere velocità ipersoniche con cui saranno in grado di rivoluzionare iaerei. I tempi dida Francoforte a Shanghai richiederanno solo 2 ore e 45 minuti e da Zurigo a Sidney 4 ore e 15 minuti, la start-up svizzera sta lavorando per rendere possibile questo scenario, grazie ai suoi jet ipersonici alimentati aquindi anche ecologici. Cosa sono i missili ipersonicivuole cambiare il trasporto aereo con i suoi Jet La start-upè stata fondata nel 2021 dall’imprenditore russo Mikhail Kokorich con l’obiettivo di rivoluzionare l’industria dell’aviazione con un trasporto aereoe superveloce. ...