Jannik Sinner può superare Alcaraz nel ranking ATP Race: cosa deve fare a Montecarlo (Di sabato 8 aprile 2023) Lo spagnolo Carlos Alcaraz salterà il torneo ATP Masters 1000 Montecarlo 2023, mentre Jannik Sinner è tra le prime otto teste di serie e dunque avrà un bye al primo turno. L’iberico ha 175 punti di margine sull’azzurro (1910 contro 1735) nella Race ATP, dove è terzo proprio davanti all’italiano. Sinner nel Principato, invece, è numero 7 del tabellone, ed incontrerà al secondo turno l’argentino Diego Schwartzman o il belga David Goffin: saranno in palio 90 punti. Dal terzo turno inizieranno gli incroci tra le teste di serie: potrebbe essere il polacco Hubert Hurkacz l’avversario di Sinner. Questo match metterebbe in palio altri 90 punti, per complessivi 180, che permetterebbero a Sinner di superare Carlos Alcaraz, ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Lo spagnolo Carlossalterà il torneo ATP Masters 10002023, mentreè tra le prime otto teste di serie e dunque avrà un bye al primo turno. L’iberico ha 175 punti di margine sull’azzurro (1910 contro 1735) nellaATP, dove è terzo proprio davanti all’italiano.nel Principato, invece, è numero 7 del tabellone, ed incontrerà al secondo turno l’argentino Diego Schwartzman o il belga David Goffin: saranno in palio 90 punti. Dal terzo turno inizieranno gli incroci tra le teste di serie: potrebbe essere il polacco Hubert Hurkacz l’avversario di. Questo match metterebbe in palio altri 90 punti, per complessivi 180, che permetterebbero adiCarlos, ...

