James Mangold alle prese con due nuovi grossi progetti

Leggi su moviemag

(Di sabato 8 aprile 2023) MovieMag.it - Recensioni Film e Serie TV - Recensioni Film e Serie TV: news cinema, streaming,Netflix, Prime Video e Disney Plus, trailer, rubriche, cult movie e film da vedere in sala.è in un periodo molto prolifico, esce quest’anno con il suo ultimo lavoro in sala “Indiana Jones e il quadrante del destino“, ma subito è pronto a rimettersi in carreggiata con due. Regista molto amato, ha saputo conquistare tutti grazia a una varietà di pellicole realizzate, che spaziano tra la