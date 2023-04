(Di sabato 8 aprile 2023) Nella nottata sabato 8 e domenica 9 aprile, giorno della Santa Pasqua, andrà in scena ladeidia Ottawa (Canada) tra. Gli azzurri sono riusciti a raggiungere questo traguardo, dopo essersi imposti nel playoff (inalle 20.00ne) contro la Norvegia per 8-4. Joel Retornaz e compagni hanno messo in mostra qualità notevoli, che già si erano evidenziate nel corso della del round robin, che gli azzurri avevano concluso in seta posizione. Nel suo ultimo incontro del girone, ormai ininfluente, l’aveva travolto 9-2 senza alcun patema la Corea del Sud. Successo significativo, poiché ha consentito agli azzurri di chiudere con un bilancio di 8 vittorie e 4 sconfitte. In questo ...

Italia-Scozia, Semifinale Mondiali curling 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40: L'appuntamento, dunque, è per l'1.00 con la semifinale Italia-Scozia. Nell'altra semifinale di fronte Canada e Svizzera.