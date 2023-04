Italia-Norvegia oggi in tv: orario e diretta streaming playoff Mondiali maschili Ottawa 2023 curling (Di sabato 8 aprile 2023) Tutto pronto per Italia-Norvegia, partita valevole per i playoff dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno chiuso il girone al sesto posto con 8 vittorie e 4 sconfitte ed ora vuole un altro successo per continuare a sognare. Dall’altra parte ci sarà formazione XXXX, che ha chiuso invece al terzo posto il round robin. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 Italiane di sabato 8 aprile ad Ottawa, in Canada. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la sfida dei ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Tutto pronto per, partita valevole per ideididimaschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno chiuso il girone al sesto posto con 8 vittorie e 4 sconfitte ed ora vuole un altro successo per continuare a sognare. Dall’altra parte ci sarà formazione XXXX, che ha chiuso invece al terzo posto il round robin. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00ne di sabato 8 aprile ad, in Canada. Di seguito, l’e le informazioni per seguire inla sfida dei ...

