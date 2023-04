Italia, mortalità in aumento: colpa dei cambiamenti climatici (Di sabato 8 aprile 2023) L’aumento della mortalità infantile, in Italia, è connesso ai cambiamenti climatici. A dirlo è l’ultimo rapporto demografico dell’ISTAT Un dato molto preoccupante. Secondo l’ISTAT, infatti, l’aumento della mortalità infantile in Italia ha una precisa causa: l’effetto del cambiamento climatico. In particolare le ondate di calore colpiscono la popolazione più anziana e fragile. L’anno scorso, come anche nel 2015 e nel 2017, il livello di mortalità infantile è salito in modo superiore alle aspettative (escludendo il 2020, con l’impatto pandemia). “Un segnale apparentemente inequivocabile, di quanto i cambiamenti climatici stiano assumendo rilevanza crescente anche sul piano della sopravvivenza, nel ... Leggi su zon (Di sabato 8 aprile 2023) L’dellainfantile, in, è connesso ai. A dirlo è l’ultimo rapporto demografico dell’ISTAT Un dato molto preoccupante. Secondo l’ISTAT, infatti, l’dellainfantile inha una precisa causa: l’effetto del cambiamento climatico. In particolare le ondate di calore colpiscono la popolazione più anziana e fragile. L’anno scorso, come anche nel 2015 e nel 2017, il livello diinfantile è salito in modo superiore alle aspettative (escludendo il 2020, con l’impatto pandemia). “Un segnale apparentemente inequivocabile, di quanto istiano assumendo rilevanza crescente anche sul piano della sopravvivenza, nel ...

