Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SLN_Magazine : Covid Italia, i dati Iss: lieve diminuzione contagi, ricoveri stabili. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - lsydlsydrmn1 : RT @GiorgiaMeloni: Addio a Gianni Minà, un vero professionista amato e rispettato da tutti. L’Italia perde un grande giornalista e un uomo… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Aumenta il numero degli stranieri in Italia. L'analisi Istat sugli indici demografici relativi al 2022 segnala una lieve… - infoitinterno : Covid Italia, i dati Iss: lieve diminuzione contagi, ricoveri stabili - Imperator_98 : RT @ultimenotizie: Aumenta il numero degli stranieri in Italia. L'analisi dell'istituto segnala una lieve crescita: la popolazione di citta… -

... Francoforte (Germania), Milano (), Londra (Regno Unito), Madrid (Spagna), Vienna (Austria), ... Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo , la produzione industriale italiana è attesa in...Traffico, le previsioni per il week end di Pasqua Secondo le previsioni di Viabilità, l'... La giornata di sabato 9 aprile vedrà unmiglioramento nel pomeriggio dopo una mattinata da ...Le altre scosse registrate oggi L' INGV per il momento ha registrato soltanto altre due scosse di terremoto inoggi: alle ore 1:06sisma di magnitudo 2.0 a Montagano , in provincia di ...

Italia, lieve ripresa del Pil nel primo trimestre Panorama

Pil in lieve ripresa nel primo trimestre 2023, l’aumento dei tassi d’interesse pesa sui prestiti alle famiglie e alle imprese ...Il Centro è l’unica area per cui si registrano incrementi di sopravvivenza in tutte le regioni, anche se lievi, rispetto al 2021: per gli uomini l’incremento è dello 0,2, mentre per le donne dello 0,1 ...