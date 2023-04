Vai agli ultimi Twett sull'argomento... isolainterna : RT @MediasetTgcom24: Israele, tre razzi lanciati dalla Siria verso il Golan #siria #8aprile - JacopoRelucenti : Lancio di tre razzi dalla #Siria verso Israele, uno cade nelle alture del Golan, il Medioriente sta formando nuovi… - Francesco_Rizz_ : RT @dariodangelo91: ?????????? Tre razzi lanciati dalla #Siria verso #Israele. - CardelliAc : RT @dariodangelo91: ?????????? Tre razzi lanciati dalla #Siria verso #Israele. - BaglioniLaura : RT @dariodangelo91: ?????????? Tre razzi lanciati dalla #Siria verso #Israele. -

Un palestinese di 20 anni è stato ucciso dal fuoco dei militari israeliani ad Azzun, sobborgo di Qalqilia, nel nord della Cisgiordania. Lo rende noto il ministero della Salute palestinese in un breve ...Dai commenti di condanna più miti, postati a sostegno di, si è arrivati presto a repliche ben più irritate. " Sveglia, Beppe, hanno appena ammazzato un italiano e feritoinglesi... ", ...Secondo quanto riportato dai media locali,razzi sarebbero stati lanciati dalla Siria sulle alture del Golan, controllate da. Come spiega The Times of Israel , che cita le forze di difesa israeliane, uno dei razzi avrebbe ...

Israele, tre razzi lanciati dalla Siria verso le alture del Golan. Uno ... Open

Tre razzi sono stati lanciati dalla Siria verso le alture del Golan, controllate da Israele, dove erano risuonate le sirene d'allarme. Lo ha fatto sapere un portavoce dell'esercito secondo cui uno dei ...Il fratello dell'attentatore dice: "Non è stato un attentato ma un colpo di sonno", la Polizia non è dello stesso avviso ...