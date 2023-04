Israele, auto sulla folla a Tel Aviv: ucciso un turista romano di 35 anni (Di sabato 8 aprile 2023) Un turista italiano, Alessandro Parini, avvocato 35enne di Roma, ha perso la vita sul lungomare di Tel Aviv, in Israele, la sera del 7 aprile. Un cittadino arabo-israeliano ha compiuto un attentato lanciandosi sulla folla alla guida di un’auto. Cinque in tutto i feriti, due dei sono italiani. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1. “Stiamo accertando i loro nomi, non sarebbero feriti gravi“, ha precisato il ministro. L’attentatore, uscito dall’auto avrebbe tentato di sparare sulla folla, ma la polizia lo ha freddato. Un attentatore ha provocato un morto e almeno 5 feriti in un attacco a Tel Aviv la sera del 7 aprile 2023. Foto @ROBZIKMeloni: “Orrore e sgomento“ L’episodio ha riacceso immediatamente ... Leggi su velvetmag (Di sabato 8 aprile 2023) Unitaliano, Alessandro Parini, avvocato 35enne di Roma, ha perso la vita sul lungomare di Tel, in, la sera del 7 aprile. Un cittadino arabo-israeliano ha compiuto un attentato lanciandosialla guida di un’. Cinque in tutto i feriti, due dei sono italiani. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1. “Stiamo accertando i loro nomi, non sarebbero feriti gravi“, ha precisato il ministro. L’attentatore, uscito dall’avrebbe tentato di sparare, ma la polizia lo ha freddato. Un attentatore ha provocato un morto e almeno 5 feriti in un attacco a Tella sera del 7 aprile 2023. Foto @ROBZIKMeloni: “Orrore e sgomento“ L’episodio ha riacceso immediatamente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : Partono male, anzi malissimo i giornali che titolano “Auto sulla folla”. No, non è l’auto che da sola è andata sull… - petergomezblog : Israele, un’auto piomba sulla folla a Tel Aviv: c’è un morto, “è un turista italiano di 30 anni”. Sentiti anche spa… - Avvenire_Nei : Auto lanciata contro un gruppo di turisti a #TelAviv, morto un italiano - VivianaP1511 : RT @ChiodiDonatella: #ISRAELE: ANCORA #SANGUE. E STAVOLTA CI SAREBBE ANCHE SANGUE #ITALIANO Una comitiva di nostri connazionali sarebbe in… - israele360 : @MauroGiubileo Hanno anche ammazzato due sorelle di 16 e 20 anni. Hanno sparato loro in auto con degli AK47. Parte… -