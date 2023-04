Isole Tremiti: terremoto di magnitudo 2,9 Scossa registrata alle 12,42 (Di sabato 8 aprile 2023) L'articolo Isole Tremiti: terremoto di magnitudo 2,9 <small class="subtitle">Scossa registrata alle 12,42</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 8 aprile 2023) L'articolodi2,9 12,42 proviene da Noi Notizie..

Terremoto: lieve sisma al largo delle Tremiti Nella notte La lieve scossa è stata registrata alle 3,02. Epicentro in mare, a cinque chilometri dalle isole Tremiti. Barletta: Oggi a Bari la presentazione del libro 'L'altra Puglia' Nel 2017, il romanzo inedito Lo scrigno delle cicale, riguardante il confino alle Isole Tremiti degli omosessuali durante il regime fascista, vince il premio 'S'Illumina - Nuove opere' indetto dalla ... Maltempo, stop collegamenti Termoli - Tremiti Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli (Campobasso) e le Isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteo. La motonave merci e passeggeri "Santa Lucia" oggi è rimasta nello scalo molisano. La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di ... La lieve scossa è stata registrata alle 3,02. Epicentro in mare, a cinque chilometri dalleNel 2017, il romanzo inedito Lo scrigno delle cicale, riguardante il confino alledegli omosessuali durante il regime fascista, vince il premio 'S'Illumina - Nuove opere' indetto dalla ...Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli (Campobasso) e le(Foggia) a causa delle avverse condizioni meteo. La motonave merci e passeggeri "Santa Lucia" oggi è rimasta nello scalo molisano. La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di ... Terremoto con epicentro alle Isole Tremiti FoggiaToday Piccoli viaggi in barca alle Tremiti nelle cale cantate da Lucio Allora perché non iniziare con un battesimo marino nelle acque delle Tremiti in questo 2023 in cui si ricorda Lucio Dalla che avrebbe compiuto ottant’anni approdando in quelle isole che costituirono ... Terremoto con epicentro alle Isole Tremiti Un terremoto di magnitudo 2.1 è stato avvertito nella zona 'Costa Garganica' alle 3.02 del 5 aprile con coordinate geografiche (lat, lon) 42.0800, 15.5380 ad una profondità di 2 km. Il terremoto è sta ... Allora perché non iniziare con un battesimo marino nelle acque delle Tremiti in questo 2023 in cui si ricorda Lucio Dalla che avrebbe compiuto ottant’anni approdando in quelle isole che costituirono ...Un terremoto di magnitudo 2.1 è stato avvertito nella zona 'Costa Garganica' alle 3.02 del 5 aprile con coordinate geografiche (lat, lon) 42.0800, 15.5380 ad una profondità di 2 km. Il terremoto è sta ...