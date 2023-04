Isola dei Famosi, l’annuncio ufficiale dei nuovi opinionisti: gaffe sui social (Di sabato 8 aprile 2023) Manca poco per l’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, proprio per questo la produzione ha annunciato ufficialmente i volti dei nuovi opinionisti. Ad affiancare Ilary Blasi saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, a confermare la loro presenza sono stati i canali social del reality che, però, hanno commesso una gaffe. gaffe SUI social – Per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Manca poco per l’inizio della nuova edizione dell’dei, proprio per questo la produzione ha annunciato ufficialmente i volti dei. Ad affiancare Ilary Blasi saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, a confermare la loro presenza sono stati i canalidel reality che, però, hanno commesso unaSUI– Per L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - trash_italiano : Tra i nomi dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi saltati all'ultimo ci sarebbero anche quelli di Gianmarco Onestin… - trash_italiano : Il cast completo dell'#Isola dei Famosi 2023. [TvBlog] - SimosTwittt : vai dalla toffanin domani già che ci sei e poi opinionista all’isola dei famosi - normabea1101 : RT @SoniaReti: Il fratello di Luca Onestini non è all isola dei famosi perché Piersilvio in persona NON CE L HA VOLUTO. facciamoci una doma… -