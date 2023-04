Irene Vella | ««Mangiavo dolore | ero obesa e non volevo ammetterlo Ne sono uscita con la chirurgia bariatrica»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iltirreno : La storia della giornalista Irene Vella raccontata nel libro “Un chilo alla volta” -

A qualcuno ne basta uno di punto di non ritorno, per capire che è ora di cambiare. Ad altri, come è successo a, ne sono serviti diversi. Il non riuscire ad allacciarsi le scarpe. Il non riuscire a salire una rampa di scale senza avere il fiatone. Il rimanere incastrate nella vasca da bagno. In uscita il suo nuovo romanzo con Feltrinelli il prossimo 4 aprile., nota giornalista e inviata toscana ma di adozione veneziana ci racconta nel suo nuovo romanzo 'Un chilo alla volta' in uscita con Feltrinelli, la capacità che ognuno di noi ha di odiarsi ...

Irene Vella racconta la sua rinascita nel nuovo libro: Un chilo alla volta Maremosso

Il cibo come una tossicodipendenza, la consolazione al dolore. La prigioni in un corpo sovrappeso. La rinascita. La storia della nostra Irene Vella, nel nuovo libro “Un chilo alla ...