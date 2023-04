“Io, schiacciata tra Inps e Cisl: sono senza pensione e risparmi” (Di sabato 8 aprile 2023) “È importante mettere a disposizione dell’opinione pubblica la condizione in cui mi trovo. Non la auguro a nessuno: di colpo l’Inps mi ha portato via la pensione e cioè che avevo sul conto corrente, oltre a chiedermi di pagare un indebito”. Così la signora Domenica Pelleriti, 63 anni, inizia a raccontare la situazione che sta vivendo, specificando di sentirsi “schiacciata dall’Inps e dalla Cisl”, dove ha lavorato per circa 26 anni. Illustrando la vicenda, l’avvocato Roberto Trussardi, che la sta assistendo, spiega: “La signora Pelleriti ha prestato attività lavorativa a favore della Cisl: per circa sei anni ha lavorato alla Cisl Milano, per l’esattezza alla Femca – Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini Cisl di Milano, e poi per una ventina d’anni ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 aprile 2023) “È importante mettere a disposizione dell’opinione pubblica la condizione in cui mi trovo. Non la auguro a nessuno: di colpo l’mi ha portato via lae cioè che avevo sul conto corrente, oltre a chiedermi di pagare un indebito”. Così la signora Domenica Pelleriti, 63 anni, inizia a raccontare la situazione che sta vivendo, specificando di sentirsi “dall’e dalla”, dove ha lavorato per circa 26 anni. Illustrando la vicenda, l’avvocato Roberto Trussardi, che la sta assistendo, spiega: “La signora Pelleriti ha prestato attività lavorativa a favore della: per circa sei anni ha lavorato allaMilano, per l’esattezza alla Femca – Federazione Energia, Moda, Chimica e Affinidi Milano, e poi per una ventina d’anni ...

