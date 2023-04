"Io non capisco": Maria De Filippi sbotta e lascia lo studio di sasso (Di sabato 8 aprile 2023) Maria De Filippi si è trovata ad affrontare una situazione scomoda a Uomini e donne, quando ha cercato di far riappacificare Alessandro e Pamela. I due ex volti del Trono Over, usciti insieme qualche tempo fa dal programma, sono tornati in studio e hanno raccontato di essere in crisi. Le loro motivazioni, però, non avrebbero convinto gran parte dei telespettatori. Secondo alcuni utenti sui social, la loro sarebbe stata solo una sceneggiata per tornare all'interno della trasmissione. I due, invece, hanno spiegato che dietro la rottura ci sarebbero delle incomprensioni legate ad alcune liti. In realtà anche i presenti in studio sono apparsi scettici di fronte ai discorsi portati in puntata. Quando all'inizio la padrona di casa ha mandato in onda il filmato con tutti i momenti più belli vissuti dalla coppia in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023)Desi è trovata ad affrontare una situazione scomoda a Uomini e donne, quando ha cercato di far riappacificare Alessandro e Pamela. I due ex volti del Trono Over, usciti insieme qualche tempo fa dal programma, sono tornati ine hanno raccontato di essere in crisi. Le loro motivazioni, però, non avrebbero convinto gran parte dei telespettatori. Secondo alcuni utenti sui social, la loro sarebbe stata solo una sceneggiata per tornare all'interno della trasmissione. I due, invece, hanno spiegato che dietro la rottura ci sarebbero delle incomprensioni legate ad alcune liti. In realtà anche i presenti insono apparsi scettici di fronte ai discorsi portati in puntata. Quando all'inizio la padrona di casa ha mandato in onda il filmato con tutti i momenti più belli vissuti dalla coppia in ...

