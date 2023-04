Inzaghi, orrori nei cambi. Rivoluzione inutile a centrocampo (Di sabato 8 aprile 2023) L’Inter ha pareggiato contro la Salernitana in maniera clamorosa. Le responsabilità sono da dividere tra i calciatori e l’allenatore. Simone Inzaghi ha rovinato un dominio incontrastato al minuto 67, il motivo. DIFETTO – Che il periodo dell’Inter sia tremendamente sfortunato è chiaro, ma anche Simone Inzaghi contro la Salernitana ci ha messo il carico da novanta. La partita è stata dominata fino al minuto sessantasette, con occasioni su occasioni create e sprecate. Non preoccupava la fase offensiva degli avversari, inesistente fino al momento dei cambi. Kristjan Asllani e Nicolò Barella sostituiti per Roberto Gagliardini e Marcelo Brozovic, quale può essere il motivo di queste scelte? Il centrocampo non aveva avuto problemi, tra i migliori figurava anche il regista albanese. I cambi hanno sottolineato ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) L’Inter ha pareggiato contro la Salernitana in maniera clamorosa. Le responsabilità sono da dividere tra i calciatori e l’allenatore. Simoneha rovinato un dominio incontrastato al minuto 67, il motivo. DIFETTO – Che il periodo dell’Inter sia tremendamente sfortunato è chiaro, ma anche Simonecontro la Salernitana ci ha messo il carico da novanta. La partita è stata dominata fino al minuto sessantasette, con occasioni su occasioni create e sprecate. Non preoccupava la fase offensiva degli avversari, inesistente fino al momento dei. Kristjan Asllani e Nicolò Barella sostituiti per Roberto Gagliardini e Marcelo Brozovic, quale può essere il motivo di queste scelte? Ilnon aveva avuto problemi, tra i migliori figurava anche il regista albanese. Ihanno sottolineato ...

