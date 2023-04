Inzaghi non si smentisce e segue il suo copione anche in Salernitana-Inter (Di sabato 8 aprile 2023) Simone Inzaghi finisce sul banco degli imputati anche in Salernitana-Inter (1-1). Le scelte del tecnico non danno infatti i risultati sperati. E, anzi, sembrano complicare il piano gara dei nerazzurri. STESSO APPROCCIO – “Stessa storia, stesso posto, stesso bar” cantavano gli 883. Ed è una frase che metaforicamente descrive bene l’ultimo periodo dell’Inter. anche contro la Salernitana, i nerazzurri di Simone Inzaghi guidano la gara, creando tante occasioni da rete, ma alla fine non escono dal campo coi 3 punti. Complici anche i miracoli del portiere avversario, i nerazzurri non riescono a sfondare. E il tecnico piacentino sembra non riuscire in alcun modo a incidere sull’andamento dei 90 minuti. Con scelte cervellotiche, dall’inizio ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) Simonefinisce sul banco degli imputatiin(1-1). Le scelte del tecnico non danno infatti i risultati sperati. E, anzi, sembrano complicare il piano gara dei nerazzurri. STESSO APPROCCIO – “Stessa storia, stesso posto, stesso bar” cantavano gli 883. Ed è una frase che metaforicamente descrive bene l’ultimo periodo dell’contro la, i nerazzurri di Simoneguidano la gara, creando tante occasioni da rete, ma alla fine non escono dal campo coi 3 punti. Complicii miracoli del portiere avversario, i nerazzurri non riescono a sfondare. E il tecnico piacentino sembra non riuscire in alcun modo a incidere sull’andamento dei 90 minuti. Con scelte cervellotiche, dall’inizio ...

