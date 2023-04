Investcorp cerca partner per prendersi l’Inter: le ultime (Di sabato 8 aprile 2023) Investcorp interessata all’acquisizione dell’Inter Si torna a parlare del futuro societario dell’Inter dopo che Il Sole 24 Ore ha rilanciato la notizia dell’Interessamento di Investcorp per l’acquisizione del club nerazzurro. Questo il punto fatto da Tuttosport in edicola oggi. “Al momento la negoziazione sarebbe ancora in una fase embrionale: prima di affondare il colpo, Investcorp vorrebbe coinvolgere altri soci del Bahrein in questa operazione. Il fondo, guidato dal presidente esecutivo Mohammed Alardhi, preferisce non commentare queste indiscrezioni”. “Molti investitori iniziano a guardare con interesse proprio a quel momento, quando sarà possibile assicurarsi il club nerazzurro a una cifra meno onerosa. Secondo indiscrezioni, il momento della cessione potrebbe essere più ... Leggi su intermagazine (Di sabato 8 aprile 2023)interessata all’acquisizione delSi torna a parlare del futuro societario deldopo che Il Sole 24 Ore ha rilanciato la notizia delessamento diper l’acquisizione del club nerazzurro. Questo il punto fatto da Tuttosport in edicola oggi. “Al momento la negoziazione sarebbe ancora in una fase embrionale: prima di affondare il colpo,vorrebbe coinvolgere altri soci del Bahrein in questa operazione. Il fondo, guidato dal presidente esecutivo Mohammed Alardhi, preferisce non commentare queste indiscrezioni”. “Molti investitori iniziano a guardare con interesse proprio a quel momento, quando sarà possibile assicurarsi il club nerazzurro a una cifra meno onerosa. Secondo indiscrezioni, il momento della cessione potrebbe essere più ...

