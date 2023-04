Internazionali d’Italia, l’oro di Roma: “Volume da 400 milioni di euro” (Di sabato 8 aprile 2023) Manca poco più di un mese all’inizio ufficiale degli Internazionali d’Italia che si svolgeranno, come di consueto, al Foro Italico di Roma da giorno 8 fino 21 maggio. Un avvenimento sportivo di grande rilevanza all’interno del tennis internazionale che elevano la nostra Nazione e la sua capitale nel giro più importante del movimento della racchetta mondiale: la contesa capitolina rientra, infatti, nell’élite dedicata ai famosi Masters 1000. Un evento in costante crescita economica e di spettatori supportato dal colosso BNL che ha esteso la sua collaborazione con il torneo tennistico fino al 2028. In campo non c’è soltanto il prestigio legato allo sport: la manifestazione lo scorso anno ha generato un indotto da 285 milioni di euro, con 235mila spettatori paganti che si sono alternati sulle tribune ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 aprile 2023) Manca poco più di un mese all’inizio ufficiale degliche si svolgeranno, come di consueto, al Foro Italico dida giorno 8 fino 21 maggio. Un avvenimento sportivo di grande rilevanza all’interno del tennis internazionale che elevano la nostra Nazione e la sua capitale nel giro più importante del movimento della racchetta mondiale: la contesa capitolina rientra, infatti, nell’élite dedicata ai famosi Masters 1000. Un evento in costante crescita economica e di spettatori supportato dal colosso BNL che ha esteso la sua collaborazione con il torneo tennistico fino al 2028. In campo non c’è soltanto il prestigio legato allo sport: la manifestazione lo scorso anno ha generato un indotto da 285di, con 235mila spettatori paganti che si sono alternati sulle tribune ...

