Inter, Tuttosport: "Investcorp cerca partner per la cordata, poi l'offerta per comprare il club" (Di sabato 8 aprile 2023) Investcorp, fondo del Bahrein che un anno fa ha cercato di acquistare il Milan per quasi 1,2 miliardi di euro, sarebbe Interessato all'acquisto dell'Inter. A renderlo noto è Tuttosport:"Investcorp cerca partner per la cordata, poi l'offerta per comprare l'Inter". Secondo Il Sole 24 Ore, il fondo starebbe studiando il dossier del club nerazzurro: "Avrebbe approfondito la questione fino allo scorso dicembre prima di mollare la presa, ma sarebbe tornata sull'argomento nelle ultime settimane. Al momento la negoziazione sarebbe ancora in una fase embrionale". L'idea è quella di coinvolgere altri soci dal Bahrein. SportFace.

