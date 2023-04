(Di sabato 8 aprile 2023) Per fortuna dell’, perde l’Atalanta in0-2 contro ilgrazie alle reti di Sansone e Orsolini ancora decisivi per la squadra allenata da Thiago Motta. ANCORA QUARTI – Vince ildi Thiago Motta in trasferta contro l’Atalanta. Al 48? Sansone sblocca il risultato: dopo una serie di dribbling l’attaccante serve Barrow che ricambia il favore e con il mancino Sansone sblocca il risultato. All’81’ senza Orsolini sulla ribattuta del portiere, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Si toglie la maglia nell’esultanza e viene anche ammonito, essendo diffidato salterà la prossima sfida di campionato contro il Milan. All’86’ ci riprova Orsolini, classica azione dalla destra, si accentra e calcia con il sinistro trovando il raddoppio. L’Atalanta perde in0-2, l’...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #JuventusInter, #Cuadrado ringrazia Gesù sui social. Tanti insulti, anche commenti razzisti sotto al post - internewsit : Inter ringrazia l'Atalanta! Sconfitta in casa dal Bologna - - DomenicoL53 : @tancredipalmeri A parte che la Juve è l’unica società che d’accordo con la polizia hanno individuato questi testé… - MicheleLeRoi : @marknerazzurro @FcInterNewsit Ma certo,invece l'inter con un buco finanziario di 900milioni non dovrebbe avere nes… - Eb77____ : @PieroAus @Inter Cambi barella, aslani, gosens e lukaku cosa ti aspetti??? Ringrazia il cielo che l'abbiamo pareggiata -

...il gesto dell'allenatore della Roma e loe la Curva smette dopo qualche secondo. Il rapporto tra i due L'allentore serbo è stato anche un giocatore dello Special One ai tempi dell'del ...36 L'esterno della Juve Juan Cuadrado, protagonista di uno scontro con il portiere dell'Samir Handanovic, nel post pubblicato su Instagram dopo la partita di Coppa Italia, ha scritto: 'Peccato per il risultato. Ma in ogni momento gloria e onore a te, Signore Gesù', Un intervento ......cantato tanto nel secondo della semifinale di Coppa Italia contro l'quanto nel match di campionato col Verona. Standing ovations d'amore per Alex che sente l'affetto dei tifosi e. '...

Inter ringrazia l’Atalanta! Sconfitta in casa dal Bologna Inter-News.it

Le pagelle del quotidiano sportivo all'indomani del pareggio per 1-1 tra Salernitana e Inter con i gol di Gosens e Candreva Alessandro De Felice L'Inter non va oltre il pari all'Arechi contro la Saler ...EMPOLI 0-0 Dopo la brillante vittoria a Napoli il Milan si ferma a San Siro sullo zero a zero contro l`Empoli. I rossoneri hanno premuto a lungo, trovando sulla loro strada un ottimo Perisan, decisivo ...