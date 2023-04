Inter, ora testa al Benfica: Inzaghi pronto a mutare l’attacco ? CdS (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo il pari beffardo contro la Salernitana, adesso per l’Inter è tempo di concentrarsi sul Benfica. Martedì sera è in programma il primo atto del quarto di finale di Champions League. Inzaghi può cambiare l’attacco DALLA PANCHINA ? Che l’attacco schierato contro la Salernitana possa diventare un indizio in vista di Benfica non è da escludere. L’Inter, dopo il pareggio contro la Salernitana, si rituffa sulla Champions League. Per Inzaghi, c’è da salvare una stagione e perché non farlo nella coppa più importante. Si può già ipotizzare qualche novità di formazione. A rischiare il posto in avanti è Romelu Lukaku. Il belga, ieri, ha vissuta un altro pomeriggio da incubo sotto porta (vedi articolo). A Lisbona rischia la panchina con Dzeko dal 1? come nelle ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo il pari beffardo contro la Salernitana, adesso per l’è tempo di concentrarsi sul. Martedì sera è in programma il primo atto del quarto di finale di Champions League.può cambiareDALLA PANCHINA ? Cheschierato contro la Salernitana possa diventare un indizio in vista dinon è da escludere. L’, dopo il pareggio contro la Salernitana, si rituffa sulla Champions League. Per, c’è da salvare una stagione e perché non farlo nella coppa più importante. Si può già ipotizzare qualche novità di formazione. A rischiare il posto in avanti è Romelu Lukaku. Il belga, ieri, ha vissuta un altro pomeriggio da incubo sotto porta (vedi articolo). A Lisbona rischia la panchina con Dzeko dal 1? come nelle ...

