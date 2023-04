Inter, non c’è tempo di rimuginare: col Benfica servirà solidità mentale (Di sabato 8 aprile 2023) L’Inter martedì sarà di scena a Lisbona per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. La squadra di Inzaghi deve dimenticare, in fretta, il pareggio di Salerno. Contro i lusitani servirà solidità mentale NO tempo – L’Inter, fermata dalla sfortuna e non solo contro la Salernitana, non ha il tempo di rimuginare su quanto non ha funzionato all’Arechi. Il calendario, ricco di impegni, impone alla squadra di Inzaghi un reset immediato: martedì sera, al “Da Luz” andrà di scena l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Una sfida importantissima e che può determinare, in un senso o nell’altro, il futuro dell’allenatore e di questo gruppo di giocatori. La squadra di Inzaghi ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) L’martedì sarà di scena a Lisbona per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il. La squadra di Inzaghi deve dimenticare, in fretta, il pareggio di Salerno. Contro i lusitaniNO– L’, fermata dalla sfortuna e non solo contro la Salernitana, non ha ildisu quanto non ha funzionato all’Arechi. Il calendario, ricco di impegni, impone alla squadra di Inzaghi un reset immediato: martedì sera, al “Da Luz” andrà di scena l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il. Una sfida importantissima e che può determinare, in un senso o nell’altro, il futuro dell’allenatore e di questo gruppo di giocatori. La squadra di Inzaghi ...

