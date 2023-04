Inter, Lukaku dolceamaro: luci ed ombre per il Big Rom 2.0 (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo due anni da trascinatore, sotto la guida tecnica di mister Antonio Conte, il centravanti Romelu Lukaku lascia l’Inter per tornare nella “sua” Londra, e lo fa da Campione d’Italia. Il bomber belga vuole dimostrare il suo valore anche in Premier League, ma il feeling con Tuchel non decolla mai. La stagione con il Chelsea, piena zeppa di panchine, si conclude col misero score di 15 marcature, record negativo in carriera. Il fallimento con i Blues e la nostalgia della leadership tecnico-tattica assaporata soltanto con i vecchi colori convince Big Rom: nell’estate del 2022 Lukaku ritorna all’Inter con la formula del prestito oneroso, fissato ad 8 milioni di euro. L’ambiente nerazzurro si accende per il ritorno in pompamagna del bomber ma, nonostante il calore dei tifosi, saranno mesi di luci ed ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo due anni da trascinatore, sotto la guida tecnica di mister Antonio Conte, il centravanti Romelulascia l’per tornare nella “sua” Londra, e lo fa da Campione d’Italia. Il bomber belga vuole dimostrare il suo valore anche in Premier League, ma il feeling con Tuchel non decolla mai. La stagione con il Chelsea, piena zeppa di panchine, si conclude col misero score di 15 marcature, record negativo in carriera. Il fallimento con i Blues e la nostalgia della leadership tecnico-tattica assaporata soltanto con i vecchi colori convince Big Rom: nell’estate del 2022ritorna all’con la formula del prestito oneroso, fissato ad 8 milioni di euro. L’ambiente nerazzurro si accende per il ritorno in pompamagna del bomber ma, nonostante il calore dei tifosi, saranno mesi died ...

