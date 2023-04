Inter, l’imbarazzo è servito! Inzaghi condannato dai suoi giocatori (Di sabato 8 aprile 2023) L’Inter non riesce più a vincere. Contro la Salernitana è arrivato solo un pari deludente con gol del pareggio avversario al 90?. Altra gara dove i giocatori di Inzaghi hanno sbagliato l’impossibile BARATRO ? Al peggio non c’è mai fine. Ieri a Salerno l’Inter ha raccolto l’ennesimo passo falso della sua stagione anomala. Contro la Salernitana è arrivato un deludente 1-1 firmato Gosens e Candreva. Solito e irrinunciabile gol beffa dell’ex. Questa volta anche con un velato lato tragicomico. Infatti, la rete è arrivata dopo innumerevoli gol sbagliati da Lukaku e compagni e con un cross completamente sballato – a confermarlo lo stesso Candreva (vedi articolo) – infilatosi sotto il sette. L’Inter non vince dal 5 marzo contro il Lecce. Nelle ultime sei partite sono arrivate tre sconfitte (Spezia, Juventus in ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) L’non riesce più a vincere. Contro la Salernitana è arrivato solo un pari deludente con gol del pareggio avversario al 90?. Altra gara dove idihanno sbagliato l’impossibile BARATRO ? Al peggio non c’è mai fine. Ieri a Salerno l’ha raccolto l’ennesimo passo falso della sua stagione anomala. Contro la Salernitana è arrivato un deludente 1-1 firmato Gosens e Candreva. Solito e irrinunciabile gol beffa dell’ex. Questa volta anche con un velato lato tragicomico. Infatti, la rete è arrivata dopo innumerevoli gol sbagliati da Lukaku e compagni e con un cross completamente sballato – a confermarlo lo stesso Candreva (vedi articolo) – infilatosi sotto il sette. L’non vince dal 5 marzo contro il Lecce. Nelle ultime sei partite sono arrivate tre sconfitte (Spezia, Juventus in ...

