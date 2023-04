Inter, ieri da Sousa un prezioso suggerimento ad Inzaghi (Di sabato 8 aprile 2023) Paulo Sousa e il suggerimento a Simone Inzaghi Al termine della partita tra Salernitana e Inter c’è stato un confronto tra i due tecnici. Questa volta niente rissa, ma un prezioso consiglio da parte di Sousa a Simone Inzaghi in vista del doppio impegno europeo contro il Benfica. “Martedì la Champions sembra quasi uno spartiacque sul suo destino. Anche immediato. A fine partita, lontano da occhi maligni, Paulo Sousa ha offerto al collega abbracci e consigli: «Hai visto il Benfica? Gioca sempre avanti, sempre avanti», e giù movimenti con le mani. Di un aiuto, Inzaghi, dà l’idea di avere un gran bisogno” riporta l’edizione di Repubblica in edicola oggi. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 8 aprile 2023) Pauloe ila SimoneAl termine della partita tra Salernitana ec’è stato un confronto tra i due tecnici. Questa volta niente rissa, ma unconsiglio da parte dia Simonein vista del doppio impegno europeo contro il Benfica. “Martedì la Champions sembra quasi uno spartiacque sul suo destino. Anche immediato. A fine partita, lontano da occhi maligni, Pauloha offerto al collega abbracci e consigli: «Hai visto il Benfica? Gioca sempre avanti, sempre avanti», e giù movimenti con le mani. Di un aiuto,, dà l’idea di avere un gran bisogno” riporta l’edizione di Repubblica in edicola oggi. L'articolo proviene damagazine.

