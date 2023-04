(Di sabato 8 aprile 2023) La classifica di Serie A dopo 29 giornate giocate dice che traci sono la bellezza di 23 punti di differenza. Un’enormità, impossibile da spiegare appellandosi alla mera sfortuna: cose come i cross sbilenchi di Candreva o i gol sbagliati da Lukaku a porta vuota possono indirizzare una partita, ma il campionato ha raccontato che i nerazzurri quest’anno non sono stati all’altezza della loro rosa e delle loro ambizioni. Simone Inzaghi ha provato di volta in volta a trovare nuove giustificazioni: la sua squadra però subisce troppi gol (33) ed è troppo spesso molle e disordinata in campo, circostanza che diventa terreno fertile per episodi che poi condizionano i singoli match. L’annata storta, però, è diventata pericolosamente negativa nell’ultimo mese: dal 10 marzo al 7 aprile l’ha raccolto appena un punto in Serie A, ...

DZEKO E CORREA - Il primo si è perso, il secondo non si è mai trovato all'. Nel 2023 l'ex Roma ... Se si sommano questia quelli di Lukaku, la carestia in totale raggiunge la cifra di 272 ...nudi e crudi sono terrificanti sia per Pioli che per Inzaghi: nelle dieci partite del girone ... Il Milan ha un punto in più dell'(52 vs 51) e la classifica delle milanesi è persino ...di ascolto del campionato raccontano che da inizio stagione già 40 partite hanno raccolto ...00 Cremonese - Atalanta 1 - 3 18:00- Fiorentina 0 - 1 20:45 Juventus - Verona 1 - 0 CALCIO - ...

Inter, i dati dietro la crisi: secondo le statistiche, dovrebbe fare più gol del Napoli Il Fatto Quotidiano

Secondo la Gazzetta dello Sport il cambio immediato della guida tecnica non è un'opzione sul tavolo della società. A meno che la squadra rimedi una sconfitta pesante martedì contro il Benfica: in quel ...