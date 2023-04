Inter e Inzaghi sotto osservazione: la società ha una speranza ? Sky (Di sabato 8 aprile 2023) L’Inter vive una crisi profonda: mancano i gol e mancano le vittorie. Sia la squadra sia Simone Inzaghi sono sotto osservazione ma la società ha una speranza ben precisa. Le ultime novità di Sky Sport. SPERANZA ? L’Inter continua a vivere un periodo di crisi profonda (vedi articolo). Contro la Salernitana, al novantesimo, è arrivato un pareggio-beffa da parte di Antonio Candreva, ex del match. E così la squadra di Simone Inzaghi continua non vincere e a non segnare, nonostante le enormi occasioni che arrivano di partita in partita. C’è un trend da dover invertire e, secondo quanto riferito da Sky Sport, la società spera che questo possa accadere il prima possibile. Altrimenti si dovrà Intervenire a stagione quasi finita ma ancora in ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) L’vive una crisi profonda: mancano i gol e mancano le vittorie. Sia la squadra sia Simonesonoma laha una speranza ben precisa. Le ultime novità di Sky Sport. SPERANZA ? L’continua a vivere un periodo di crisi profonda (vedi articolo). Contro la Salernitana, al novantesimo, è arrivato un pareggio-beffa da parte di Antonio Candreva, ex del match. E così la squadra di Simonecontinua non vincere e a non segnare, nonostante le enormi occasioni che arrivano di partita in partita. C’è un trend da dover invertire e, secondo quanto riferito da Sky Sport, laspera che questo possa accadere il prima possibile. Altrimenti si dovràvenire a stagione quasi finita ma ancora in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Le scelte di Mister Inzaghi ?? Powered by @play_eFootball #ForzaInter #SalernitanaInter - marifcinter : #Inzaghi: 'L'Inter andrà in Champions League? Per me assolutamente sì, questa è la mia convinzione. Abbiamo fatto p… - capuanogio : La mancata vittoria dell’#Inter a Salerno risponde a nessuna logica. Si possono anche fare mille processi a Inzaghi… - il_giuoco : RT @C1961Interista: Qualcuno della dirigenza non era convinto del rinnovo, voluto con insistenza da Zhang ?? #Inzaghi #Inter - Dottor_Chi : RT @C1961Interista: Qualcuno della dirigenza non era convinto del rinnovo, voluto con insistenza da Zhang ?? #Inzaghi #Inter -