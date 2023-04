Inter, dietro lo sfogo di De Vrij: cosa succede per il rinnovo (Di sabato 8 aprile 2023) "Non sono contento". Fanno rumore le parole di Stefan de Vrij al fischio finale di Salernitana-Inter. C'è delusione certo... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023) "Non sono contento". Fanno rumore le parole di Stefan deal fischio finale di Salernitana-. C'è delusione certo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Moratti: 'Conte ha fatto così bene all’Inter che di certo un ritorno non ci farebbe male. Mourinho è molto impegna… - sportli26181512 : Inter, dietro lo sfogo di De Vrij: cosa succede per il rinnovo: 'Non sono contento'. Fanno rumore le parole di Stef… - cmdotcom : #Inter, dietro lo sfogo di #DeVrij: cosa succede per il rinnovo - sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: Milan e Inter dietro alle due romane: Si riporta di seguito la classifica aggior… - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Serie A, la classifica aggiornata: Milan e Inter dietro alle due romane -