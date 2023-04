Inter, contro il Benfica in palio anche il futuro: Inzaghi sempre più in bilico (Di sabato 8 aprile 2023) Il pari all’ultimo minuto con la Juve, la beffa di Salerno e i risultati che stentano ad arrivare: l’Inter contro il Benfica si gioca il futuro, soprattutto Inzaghi Il pari all’ultimo minuto con la Juve, la beffa di Salerno e i risultati che stentano ad arrivare: l’Inter contro il Benfica si gioca il futuro, soprattutto Inzaghi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore potrebbe rischiare seriamente la panchina non dovesse arrivare un risultato favorevole. In ogni caso se non è martedì è il prossimo weekend quello chiave per capire quale sarà il futuro dell’Inter in campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Il pari all’ultimo minuto con la Juve, la beffa di Salerno e i risultati che stentano ad arrivare: l’ilsi gioca il, soprattuttoIl pari all’ultimo minuto con la Juve, la beffa di Salerno e i risultati che stentano ad arrivare: l’ilsi gioca il, soprattutto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore potrebbe rischiare seriamente la panchina non dovesse arrivare un risultato favorevole. In ogni caso se non è martedì è il prossimo weekend quello chiave per capire quale sarà ildell’in campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

