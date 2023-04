Inter, Borja Valerò: ‘Ecco perché Lukaku non merita di giocare a Lisbona’ (Di sabato 8 aprile 2023) Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’ex centrocampista dell’Inter, Borja Valerò, ha espresso la propria opinione in merito... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023)venuto ai microfoni di Dazn, l’ex centrocampista dell’, ha espresso la propria opinione in merito...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Borja Valero: «L’Inter doveva chiuderla! Lukaku, manca la fiducia» - internewsit : Borja Valero: «L'Inter doveva chiuderla! Lukaku, manca la fiducia» - - JBarbui : Non so se mi fa più ribrezzo la prestazione dell’Inter, i cambi di Inzaghi, o la sfida si no tra parolo e borja valero #inzaghiout #DAZN - internewsit : Borja Valero: «Senza la Champions il prossimo anno sarà complicato» - - MrRamirezTv : L'11 ideale di Inter-Fiorentina firmato Pazzini e Borja Valero | DAZN -