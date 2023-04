Inter, attacco con le polveri bagnate: numeri horror! Non solo sfortuna (Di sabato 8 aprile 2023) L’Inter fa fatica a segnare. Lo si è visto anche nell’ultima uscita della squadra di Inzaghi che, contro la Salernitana, non è andata oltre l’1-1 nonostante l’enorme mole di occasioni create. Un trend preoccupante, non spiegabile solo con la mera sfortuna numeri HORROR – L‘Inter non riesce a riprendere il cammino in campionato. Anche contro la Salernitana la squadra di Inzaghi non è riuscita ad ottenere i tre punti, nonostante la mole di gioco creata. Contro la squadra di Sousa i nerazzurri sono andati al tiro per 25 volte con ben 11 tiri verso lo specchio difeso da Ochoa. Una partita che fa il paio, nei numeri e nell’imprecisione, con quella disputata contro la Fiorentina in cui l’Inter ha raccolto 0 punti nonostante la mole di gioco creata. Una tendenza che non può ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) L’fa fatica a segnare. Lo si è visto anche nell’ultima uscita della squadra di Inzaghi che, contro la Salernitana, non è andata oltre l’1-1 nonostante l’enorme mole di occasioni create. Un trend preoccupante, non spiegabilecon la meraHORROR – L‘non riesce a riprendere il cammino in campionato. Anche contro la Salernitana la squadra di Inzaghi non è riuscita ad ottenere i tre punti, nonostante la mole di gioco creata. Contro la squadra di Sousa i nerazzurri sono andati al tiro per 25 volte con ben 11 tiri verso lo specchio difeso da Ochoa. Una partita che fa il paio, neie nell’imprecisione, con quella disputata contro la Fiorentina in cui l’ha raccolto 0 punti nonostante la mole di gioco creata. Una tendenza che non può ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Inter, attacco con le polveri bagnate: numeri horror! Non solo sfortuna - internewsit : Inter, attacco con le polveri bagnate: numeri horror! Non solo sfortuna - - surfasport : ???? BIASIN “63 OCCASIONI E 2 GOL..” ?? Con queste parole pubblicate in un #tweet, Fabrizio #Biasin ha riportato una s… - PieroAus : Sei ormai il target numero uno ma chi ha a cuore l’Inter sa che il problema non sei tu Limone. rosa demolita, para… - Rosbif8 : @JFCmarco 1) il Napoli ha una gara in meno in casa 2) miglior difesa interna??? manco 4 siete (inter roma bologna e… -