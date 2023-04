Inter, Adani: 'Con il Benfica serve la squadra perfetta' (Di sabato 8 aprile 2023) L'opinionista ed ex difensore dell'Inter Lele Adani ha commentato in un'Intervista a La Gazzetta dello Sport il pareggio dei nerazzurri a Salerno. 'L'Inter ha perso a La Spezia sbagliando tanti gol, ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) L'opinionista ed ex difensore dell'Leleha commentato in un'vista a La Gazzetta dello Sport il pareggio dei nerazzurri a Salerno. 'L'ha perso a La Spezia sbagliando tanti gol, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Intervista a Lele Adani: “Inter, non è solo sfortuna. Col Benfica non avrai tutte queste occasioni...” #Champions - violanews : ???@leleadani torna su #InterFiorentina in un'intervista a @Gazzetta_it ?? - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Adani: 'Se l'#Inter perde sempre sbagliando tanti gol come con la #Fiorentina, non è solo sfortuna' - Fiorentinanews : #Adani: 'Se l'#Inter perde sempre sbagliando tanti gol come con la #Fiorentina, non è solo sfortuna' - zazoomblog : Inter Adani: 'Ma quale sfortuna vi spiego cosa non va e cos'ha Lautaro' - #Inter #Adani: #'Ma #quale… -