Inter | a Porto non gli passa Da Costa | «Forza Benfica | vendicaci!»

L'Inter ha eliminato il Porto agli ottavi di finale di Champions League e martedì sfiderà il Benfica nell'andata dei quarti. Il presidente dei Dragoes da Costa tifa per i rossi di Lisbona SPERANZA ? Martedì ci sarà Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri puntano al riscatto dopo gli ultimi passi falsi in campionato. A parlare della partita anche il presidente del Porto, Pinto da Costa, il quale spera nella vittoria del Benfica per vendicare la sconfitta agli ottavi di finale. Le sue parole dopo il successo dei Dragoes in campionato proprio contro la squadra di Schmidt: «Ho detto ai giocatori che ero molto dispiaciuto che avessero vinto solo 2-1. Il Benfica sta facendo una grande ...

