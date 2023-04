Intelligenza artificiale tra rivoluzione e “guard-rail”. Intervista a Benanti (Di sabato 8 aprile 2023) La video-Intervista a Paolo Benanti di Giorgio Rutelli: Paolo Benanti insegna teologia alla Pontificia Università Gregoriana, ha studiato ingegneria e da molti anni si occupa (anche) dell’incrocio fra etica e tecnologia. È uno dei “motori” della Rome Call for AI Ethics, che riunisce pensatori laici e religiosi, istituzioni e grandi aziende e promuove un approccio etico all’Intelligenza artificiale, con l’obiettivo di creare un senso di responsabilità condivisa verso un futuro in cui “l’innovazione digitale e il progresso tecnologico garantiscano all’umanità la sua centralità”. La settimana appena trascorsa è stata decisamente turbolenta in questo campo. Tutto è partito con la lettera firmata da più di mille esperti del settore AI in cui si propone di ... Leggi su formiche (Di sabato 8 aprile 2023) La video-a Paolodi Giorgio Rutelli: Paoloinsegna teologia alla Pontificia Università Gregoriana, ha studiato ingegneria e da molti anni si occupa (anche) dell’incrocio fra etica e tecnologia. È uno dei “motori” della Rome Call for AI Ethics, che riunisce pensatori laici e religiosi, istituzioni e grandi aziende e promuove un approccio etico all’, con l’obiettivo di creare un senso di responsabilità condivisa verso un futuro in cui “l’innovazione digitale e il progresso tecnologico garantiscano all’umanità la sua centralità”. La settimana appena trascorsa è stata decisamente turbolenta in questo campo. Tutto è partito con la lettera firmata da più di mille esperti del settore AI in cui si propone di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ScaltritiLab : Intelligenza artificiale in oncologia. Come si usa e perché. Un thread. Si usa essenzialmente per 3 cose: 1) disegn… - matteorenzi : L’idea che le istituzioni italiane possano bloccare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è una barzelletta. No… - rulajebreal : Il governo ha proibito l’intelligenza artificiale e la Russa assolve il Fascismo dai propri crimini. Ora difendono… - alucheroni : RT @ScaltritiLab: Intelligenza artificiale in oncologia. Come si usa e perché. Un thread. Si usa essenzialmente per 3 cose: 1) disegnare mo… - zampa_bitter : RT @lefrasidiosho: Nasce #ChatGrc, l'intelligenza artificiale per parlare con Gianroberto #Casaleggio -