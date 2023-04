Intelligenza Artificiale, le “menti digitali” stanno andando fuori controllo (Di sabato 8 aprile 2023) L’Intelligenza Artificiale è di gran moda. Non è chiaro, però, se, dal punto di vista dei diritti umani, si tratti di un progresso o di un regresso. In Italia ChatGPT, la conversazione col robot di AI (Artificial Intelligence) sui motori di ricerca online, è stata bloccata dal Garante per la privacy. Dall’ONU non si nascondo le preoccupazioni. E negli Stati Uniti una petizione firmata anche dal patron di Twitter, Elon Musk, chiede una moratoria. Ovvero uno stop allo sviluppo dei bot di Intelligenza Artificiale perché si rischia che vadano fuori controllo. E che forniscano risposte ai quesiti degli utenti tipiche di un “adolescente lunatico e maniaco-depressivo“, per dirla con Kevin Roose del New York Times. L’Intelligenza Artificiale si sta sviluppando ... Leggi su velvetmag (Di sabato 8 aprile 2023) L’è di gran moda. Non è chiaro, però, se, dal punto di vista dei diritti umani, si tratti di un progresso o di un regresso. In Italia ChatGPT, la conversazione col robot di AI (Artificial Intelligence) sui motori di ricerca online, è stata bloccata dal Garante per la privacy. Dall’ONU non si nascondo le preoccupazioni. E negli Stati Uniti una petizione firmata anche dal patron di Twitter, Elon Musk, chiede una moratoria. Ovvero uno stop allo sviluppo dei bot diperché si rischia che vadano. E che forniscano risposte ai quesiti degli utenti tipiche di un “adolescente lunatico e maniaco-depressivo“, per dirla con Kevin Roose del New York Times. L’si sta sviluppando ...

