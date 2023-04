Iniziativa di solidarietà: raccolta di materiale didattico a favore de “L’Harmattan” di Lumumbashi (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti La Lega Navale Italiana di Salerno, in sinergia con l’Associazione APS Cinema Sociale99 e con la collaborazione di Leonardo Start Up, ha organizzato un’Iniziativa di sostegno a favore dei piccoli allievi del College “L’Harmattan” di Lumumbashi” (Repubblica Democratica del Congo) che necessitano di un aiuto concreto da parte di tutti noi. A tale scopo fino a sabato 15 aprile, presso la sede della Lega Navale Italiana di Salerno al Porto Masuccio Salernitano in Piazza della Concordia, avrà luogo una raccolta di materiale didattico come penne, matite, colori, quaderni, dizionari di Inglese, zainetti e grembiulini (anche usati purché in buone condizioni), ma anche confezioni di caramelle e di bon bon proprio per i bambini di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti La Lega Navale Italiana di Salerno, in sinergia con l’Associazione APS Cinema Sociale99 e con la collaborazione di Leonardo Start Up, ha organizzato un’di sostegno adei piccoli allievi del College “” di” (Repubblica Democratica del Congo) che necessitano di un aiuto concreto da parte di tutti noi. A tale scopo fino a sabato 15 aprile, presso la sede della Lega Navale Italiana di Salerno al Porto Masuccio Salernitano in Piazza della Concordia, avrà luogo unadicome penne, matite, colori, quaderni, dizionari di Inglese, zainetti e grembiulini (anche usati purché in buone condizioni), ma anche confezioni di caramelle e di bon bon proprio per i bambini di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PalmiroGanassin : @Pierluigibac Signora maestra,tutta la mia solidarietà, speriamo che la sua iniziativa sia da sprono per altri suoi… - egidio_gialdini : AVIS Nazionale FrancigenAVIS: sulle orme della solidarietà L'iniziativa, nata in collaborazione tra AVIS Nazionale,… - lacittanews : Il Comitato della Croce Rossa locale ha ricevuto oggi una donazione, nell’ambito di un’iniziativa di beneficenza su… - GazzettaSalerno : Compiere un gesto di solidarietà e vicinanza ai tanti bambini sofferenti in vista della Pasqua. È stato questo lo s… - GazzettaSalerno : Compiere un gesto di solidarietà e vicinanza ai tanti bambini sofferenti in vista della Pasqua. È stato questo lo s… -

Il laboratorio solidale per gli occhiali e la moda "Made in Cadore" Un'iniziativa che continua a raccogliere consensi e che ha visto dai primi di marzo il passaggio ... "Solidarietà, lavoro e territorio: questi sono i pilastri sui quali poggia la nostra missione. - ... "Un uovo per un sorriso": 400 uova di Pasqua donate ai bimbi ricoverati al Regina Margherita Iniziativa nata su facebook Lanciata e portata avanti dal gruppo Facebook 'io compro in Borgo Vittoria' , capace negli anni di mostrare una grande partecipazione e solidarietà in tutte le iniziative ... Se i radical chic scoprono oggi la cultura a destra La sola notizia dell'iniziativa ha seminato il panico tra gli addetti ai lavori e, in questo caso ...fronte al parterre sono rimasti inevitabilmente sconvolti e hanno tutta la nostra umana solidarietà: ... Un'che continua a raccogliere consensi e che ha visto dai primi di marzo il passaggio ... ", lavoro e territorio: questi sono i pilastri sui quali poggia la nostra missione. - ...nata su facebook Lanciata e portata avanti dal gruppo Facebook 'io compro in Borgo Vittoria' , capace negli anni di mostrare una grande partecipazione ein tutte le iniziative ...La sola notizia dell'ha seminato il panico tra gli addetti ai lavori e, in questo caso ...fronte al parterre sono rimasti inevitabilmente sconvolti e hanno tutta la nostra umana: ... Musica e solidarietà, iniziativa dell'Aned a Matera RaiNews