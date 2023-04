Inghilterra | Burnley promosso in Premier League

(Di sabato 8 aprile 2023) Ilè matematicamenteincon sette giornate d’anticipo. Un verdetto arrivato ieri con il successo sul campo del Middlesbrough grazie ai gol di Barnes e Roberts, che porta i Clarets a quota 87 punti in 39 gare, con un +11 sullo Sheffield United secondo e +19 sul Luton terzo in classifica con 68 punti, ma 40 gare già giocate. Il Burney ha collezionato finora 25 vittorie, 12 pareggi e due sole sconfitte, e ha inoltre il miglior attacco con 76 gol all’attivo e la migliora difesa con 30 reti incassate. Missione compiuta dalla squadra di mister Vincent Kompany, che ha riportato entusiasmo in un ambiente che aveva appena vissuto la retrocessione della stagione precedente. SportFace.

Prima o poi tornerà al City" le parole del tecnico del City nei confronti del suo ex giocatore e capitano, Vincent Kompany, in occasione del match tra City e Burnley vinto dai campioni d'Inghilterra

