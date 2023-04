Infortunio Simeone, risentimento alla coscia destra: può saltare il Milan (Di sabato 8 aprile 2023) Corriere dello Sport – . L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle condizioni di Giovanni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 8 aprile 2023) Corriere dello Sport – . L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle condizioni di Giovanni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#LecceNapoli, infortunio muscolare per Giovanni #Simeone che esce pochi minuti dopo il suo ingresso in campo:… - serieApallone : Napoli, tegola Simeone: il report medico: Napoli, infortunio anche per Simeone. Sp...... leggi di più sul sito… - Cagliari_1920 : Napoli, infortunio per l'ex rossoblù Simeone: Champions a forte rischio #cagliaricalcio - CalcioPillole : ? #Simeone, l'infortunio mette in allarme #Spalletti e il #Napoli in vista della Champions League: ecco cosa filtra. - ilnapolionline : Infortunio Simeone, si proverà a recuperarlo per il Milan, ma ci vorrà un 'miracolo' - -