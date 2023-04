Indelebile il ricordo di Mimmo Cecere, l’omaggio della Curva Sud (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Chi ha lottato con onore per l’Avellino, vivrà per sempre nel cuore del popolo irpino, Ciao Mimmo”. È questo lo striscione esposto dalla Curva Sud in ricordo di Mimml Cecere, scomparso la scorsa settimana dopo un infarto. Eloquente anche il ricordo di Pasquale Pane che ha “donato” sotto il settore occupato dai tifosi biancoverdi la maglia numero uno di Cecere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Chi ha lottato con onore per l’Avellino, vivrà per sempre nel cuore del popolo irpino, Ciao”. È questo lo striscione esposto dallaSud indi Mimml, scomparso la scorsa settimana dopo un infarto. Eloquente anche ildi Pasquale Pane che ha “donato” sotto il settore occupato dai tifosi biancoverdi la maglia numero uno di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

