Incidente sulla A4 a Padova, scontro tra furgone e tir: un morto e due feriti (Di sabato 8 aprile 2023) Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un Incidente stradale avvenuto questa mattina sull'Autostrada A4 tra i caselli di Padova Ovest ed Est, in direzione Venezia. Coinvolti nel sinistro un furgone e un mezzo pesante. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con l'autogru, che, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, sono riusciti ad estrarre dal furgone tre persone, rimaste incastrate tra le lamiere. Una di loro non ce l'ha fatta e nonostante i tentativi dei sanitari è stato dichiarato il decesso. I due feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari di autostrada.

