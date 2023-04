In Russia introvabile uno dei giochi più popolari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - ISgalambro : RT @leggoit: #monopoly, il gioco introvabile in #russia: scoppia il caso. «Pochissime copie rimaste, impossibile comprarlo» - leggoit : #monopoly, il gioco introvabile in #russia: scoppia il caso. «Pochissime copie rimaste, impossibile comprarlo» -

Monopoly, il gioco introvabile in Russia: scoppia il caso. «Pochissime copie rimaste, impossibile comprarlo» leggo.it

Pochi sanno che uno dei giochi da tavolo più popolari e diffusi in Russia è il Monopoli, quello che conosciamo anche noi. Ma a causa delle ...In Russia scoppia il caso Monopoly. Il famoso gioco da tavola con Viale dei Giardini, Parco della Vittoria e via discorrendo è sparito dai negozi russi: la versione classica non è più disponibile nei ...